Revelan cuál es el miedo de Mirtha Legrand a días de volver a la TV

Este sábado se producirá el esperado regreso de Mirtha Legrand a la televisión tras ocho meses de permanecer alejada de las cámaras y resguardada en su casa por la pandemia de coronavirus. La diva despedirá el año junto a su nieta, Juana Viale, quien se encargó de reemplazarla durante todo este tiempo.

Con respecto al retorno de la legendaria conductora, Marcela Tinayre, su hija, expresó: "Mi madre necesita volver a la tele, la va a rejuvenecer mentalmente y físicamente".

La hija de La Chiqui habló con el ciclo radial Agarrate Catalina y reveló que Mirtha aún siente temor del coronavirus. "Mi madre viene mucho a mi casa, estamos mucho juntas, aclaro que al aire libre, y ella está deseando volver al programa". Y agregó: "Está preocupada porque el virus no se fue".

Legrand participó durante unos minutos de su programa a través de una charla telefónica el 14 de junio. En esa oportunidad, la diva reapareció tras dolorosa muerte de su hermana y reconoció el trabajo de su nieta Juana. “Estás haciendo muy bien tu trabajo, quiero felicitarte públicamente", enfatizó.

Marcela Tinayre contó además, que antes de que se decidiera que Juana Viale reemplace a su abuela. "Me llamó Nacho y me dijo preparate que la semana que viene hacés los programas vos, después me llama y me dice que era población de riesgo. Pero fue muy sabio todo, lo que sucede conviene. La gente descubrió a Juana, su humor, su ternura, está informada, no es solo una chica bonita, se metió en un mundo híper complicado. Ella lo desafió todo y eso hizo que la gente la descubra. Juana salió del estigma de hija de, nieta de”, expresó.