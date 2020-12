Flavio Mendoza rememoró un insólito gesto que tuvo Maradona con él

En la última emisión de Almorzando con Mirtha Legrand por la pantalla de eltrece, Juana Viale recibió a invitados de lujo. Acompañaron a la actriz en la mesaza el actor Pichu Straneo; el maestro pastelero Osvaldo Gross; el músico y líder de la emblemática banda Vilma Palma E Vampiros, Mario "Pájaro" Gómez y el reconocido artista Flavio Mendoza.

Fue este último quien en un momento de la emisión recordó a Diego Maradona, quien recientemente conmocionó al mundo entero con su partida. El artista habló, por primera vez, de un gesto que tuvo el astro del fútbol con él que lo sorprendió gratamente.

"Me pasó algo reloco con Diego. Esto nunca lo conté. Yo estaba en el Bailando, era la primera vez que participaba", inició su relato. "Quedé eliminado, me suena el teléfono, me llama una mujer de Diego y me dice que él quería hablar conmigo. Le corté. Me vuelve a llamar y me dice Diego ‘no me cortés, bol***’”, agregó.

"Me llamó para decirme que cómo me había ido del Bailando, que estaban locos, que lo hacía divertirse muchísimo", señaló al aire. Entusiasmado, Mendoza aprovechó y contó otra anécdota que tuvo con el Diez. "Cuando hice Stravaganza él se enteró que yo viajé a Dubai y me llamó para decirme que si iba a para ahí no me iba a permitir que no vaya a verlo. Fui a ver un partido donde estaba él con la mujer y fue increíble su actitud conmigo”, señaló.

"Cuando vino al teatro para ver Stravaganza y entró fue una revolución. Yo se lo agradecí eternamente. Tenía otro concepto sobre él y cuando me llamó me cambió totalmente lo que pensaba de él. Tuvo una actitud muy linda conmigo cuando yo estaba comenzando”, afirmó emocionado al aire.