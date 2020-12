¡Viva el amor! Karina compartió la primera postal junto a su nuevo novio

Luego de que en todos lados se rumoreara que Karina La Princesita y Nicolás Furman, un joven físico y cantante, estaban vinculados amorosamente, a ella no le quedó otra salida que blanquear el noviazgo. "Me tuve que apurar a contarle a mi hija porque no quería que se entere por la tele", reveló algunos días atrás en una entrevista radial.

El pasado jueves, durante la emisión del Cantando 2020, la jurado dejó bien en claro que está en pareja al aire. "Karina, ¿con quién pasás la Navidad?", le consultó Ángel de Brito. "Estoy decidiendo con quién. Tal vez con mi familia, pero tal vez acompañada... de mi novio", señaló la intérprete de Corazón mentiroso.

"Me encanta, tenías que sacar la palabra afuera", le dijo el conductor del ciclo y todos aprovecharon la ocasión para felicitarla por la gran noticia. A pesar de que ya era vox populi, fue la primera vez que ella hablaba del tema en el programa en el cual participa en eltrece.

Sin más nada que ocultar, este fin de semana La Princesita decidió compartir una tierna postal junto a su pareja en las redes. En una historia de Instagram compartió la instantánea donde se los ve a los dos cerca de la cámara junto al emoji de un corazón rojo.