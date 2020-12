Quedó en evidencia: la fiesta privada que asistió Rosalía con Kylie Jenner

Rosalía es una de las artistas españolas más queridas del momento, y a menudo suele acaparar la atención de todos sus fans con elocuentes publicaciones y esta vez no fue la excepción.

Este sábado por la noche, la intérprete del tema “Con altura” compartió en las historias de su Instagram algunos videos, donde se le ve de lo más feliz en una celebración.

Para sorpresa de muchos se encontraba en compañía de Kylie Jenner, una de las hermanas Kardashian, todo apunta a que era una fiesta privada, ya que no estaba rodeada de tantos lujos, ni de un gran número de personas.

En uno de los videos Rosalía está junto a Kylie Jenner, la estrella de "Keeping Up with the Kardashians" , quien sostiene una copa con una bebida color crema.

En otro de los videos Kylie le expresó a Rosalía "te quiero", y la española de forma inmediata le contestó "Yo te quiero más".