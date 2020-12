Emocionó a todos: Adriana Salgueiro habló de su dolorosa historia familiar

Invitada a PH, Podemos hablar, Adriana Salgueiro abrió su corazón en el famoso punto de encuentro y contó una historia familiar que la marcó de por vida. "Me convertí en la madre de mamá, porque desde que tengo recuerdos, ella estaba enferma", señaló al aire.

"Cuando quedó postrada en una cama. Tenía la edad que tengo yo ahora y fue muy fuerte. Me necesitaba demasiado y para mí era mucha responsabilidad, pero ahí estuve hasta el último momento", indicó.

"Eso influyo bastante también en el hecho de si yo podía o no tener hijos", reflexionó la actriz quien, al fallecer Alejandrina, su madre, se dio cuenta que ya era grande para poder concebir un pequeño.

"Ella era muy joven, tenía 63 años y estuvo postrada en la cama mucho tiempo. Cuando partió, ahí fue cuando yo sentí... no una liberación, nada más lejano, sino tranquilidad de saber que había sido una buena madre de ella. Pero no me había ocupado de mi", continuó.

"Lo único que hacía era trabajar y estar con ella. Tenía internación domiciliaria porque no quise que la internen en una institución siendo tan joven. Mi vida era salir corriendo de mis trabajos para estar con ella y acompañarla", contó la actriz, quien se ocupó al cien por ciento de su madre durante más de ocho años. "Ella sufrió tanto que ni al peor de mis enemigos le deseo lo que vivió... la verdad no", expresó.

"Fue una tortura. Es feo lo que yo voy a decir, pero yo decía, 'Dios mío, llevátela porque no merece estar sufriendo tanto, no merece'. Pero bueno, no era el momento y tenía que ser así, y yo estuve ahí", contó.