Dolor en el mundo del espectáculo por la muerte de Carlín Calvo

El famoso actor Carlín Calvo falleció este viernes. El protagonista de la exitosa tira "Amigos son los amigos" murió hoy a los 67 años, después de permanecer internado en un centro de alta complejidad cuando el cuadro de salud que presentaba desde los últimos años se agravó.

Así lo comunicó esta mañana su amigo Javier Faroni a través de las redes sociales. "Fuiste todo lo importante en mi vida... me enseñaste de chico a ser quien soy", escribió el productor teatral. "Nunca pensé que este momento llegaría pero fui feliz teniéndote a mi lado amigo !! Te amo con todo mi alma !! Descansa en paz".

"Era un tipo muy familiero. Tengo mucha tristeza. Fue un tipo muy laburante, luchador, respetaba sus orígenes en Padua. Nunca vi un galán al que la gente quisiera tanto. Se desmayaban al verlo en la calle. Hay que agradecer a Faroni porque desde el segundo ACV nunca lo abandonó. Lo cuidó y custodió hasta hoy. Lo bancó totalmente. Hay que sacarse el sombrero", lo recordó Fabián Gianola.

"Era muy agradable trabajar con él, muy buen compañero y pillo por naturaleza. Muy trabajador, nada le fue regalado", comentó en C5N Rita Cortese.

Por su parte, Gustavo Yankelevich lo recordó evocando felices recuerdos. "Era difícil, me sacó canas verdes. No estoy hablando de una mala persona, sí de alguien muy vueltero. Hacíamos El mago por Canal 11, nos quedamos con ganas de hacer algo más, y cuando volví al canal, que ya era Telefe, le conté la idea de Amigos son los amigos. '¿Pero no puedo ser yo solo?', me dijo. '¿Cómo vas a hacer vos los dos amigos?'. Hasta que encontramos a Pablito Rago y hubo una química especial antes de empezar. Era un loco lindo".

"Hoy nos dejo uno de esos actores que nadie podrá olvidar, por su gracia, talento, y por esa forma de ser única que tuvo sobre el escenario y con la gente! Chau Carlin!", escribió la periodista Susana Roccasalvo.