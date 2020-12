Con una escotada musculosa: la foto de Florencia Peña que cautivó a todos

Florencia Peña se ha convertido en una de las figuras del espectáculos más activas en las redes sociales. Lejos de haber bajado su intensidad laboral, en estos meses la actriz supo reinventarse en las redes sociales mediante provocativas imágenes que cautivan a sus millones de seguidores.

Además de promocionar diversos productos en su cuenta de Instagram, Flor también sumó el lanzamiento de su línea de indumentaria y la conducción del magazine Flor de Equipo. En todos sus emprendimientos del 2020, la artista ha logrado un éxito contundente por lo que ya se está preparando un 2021 en el que seguramente buscará potenciar los logros obtenidos.

Esta semana, Flor sorprendió a sus cinco millones de seguidores en la red con una postal muy encendida. Dentro del estudio de televisión donde graba a diario su programa, Peña lució una escotada musculosa que desató el delirio de sus fans.

La publicación rápidamente superó los 40 mil "me gusta" y decenas de comentarios elogiosos.

Recordemos que la actriz y conductora fue noticia en estos días luego de ser una de las invitadas especiales a MasterChef Celebrity. Esa noche, la nota la dio Claudia Villafañe, quien no tuvo una de sus mejores galas.

Claudia debía preparar doce mini empanadas de humita, pero no estuvo atenta ni metódica, lo que le valió el reto del implacable jurado Germán Martitegui. De la ronda de degustaciones también participó Peña. "Me encantan las empanadas, y fritas. Y me encanta verte acá, en este reality. Y me encanta que la gente te pueda conocer a vos", enumeró la actriz. "A mí también me gusta, porque ven a otra Claudia, que es la real", replicó la empresaria.