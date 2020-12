Revelan que internaron a George Clooney antes del rodaje de un film de Netflix

Mientras millones de personas esperan expectantes el estreno de Cielo de medianoche, la película de Netflix protagonizada y dirigida por George Clooney, revelan que el actor sufrió una pancreatitis por la que tuvo que ser internado justo antes de que iniciara el rodaje.

El artista el contó a The Mirror que por las exigencias físicas del personaje que lo tocó en suerte interpretar tuvo que adelgazar 13 kilos. Clooney confesó que tras experimentar fuertes dolores abdominales, fue ingresado en un centro médico donde fue diagnosticado de una pancreatitis.

"Me tomó unas pocas semanas mejorar y como director no fue fácil porque necesitás energía. Estábamos en un glaciar en Finlandia, lo que hizo que el trabajo fuera más duro. Pero en cierta medida ayudó al personaje. Esto es lo más grande que jamás he hecho. Fue complicadísimo llevarlo a cabo. Pero bueno, ya sabés, fue divertido", contó el artista.

Además, relató que no solo tuvo que bajar de peso si no que no se afeitó durante mucho tiempo. "Tanto mi esposa como mi hija se pusieron contentas cuando me corté la barba porque era muy difícil encontrar mi cara debajo de todo ese lío", expresó el actor entre risas.

Sobre el oscuro momento que atravesó, Clooney admitió: "Creo que me pasé intentando perder peso demasiado rápido y no me cuidé".

En Cielo de medianoche, el ganador del Oscar interpreta a un científico solitario que sobrevive a un episodio apocalíptico en el Ártico e intenta evitar que Sully (Felicity Jones) y sus compañeros astronautas regresen a casa en medio de una misteriosa catástrofe global. El film estará disponible en Netflix a partir del 23 de diciembre.