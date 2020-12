Publican el video que Santiago Bal grabó como despedida antes de morir

Ayer se cumplió un año de la muerte de Santiago Bal y su hijo Federico decidió publicar en las redes sociales un emotivo video. En la filmación se ve a al actor emocionado, sentado en su escritorio, dedicándole unas palabras a su hijo menor, fruto de su relación con Carmen Barbieri. Como epígrafe, Fede le dijo que lo extraña y le expresa el complicado primer año que pasó sin él.

"Hace un año te fuiste viejo. Y revisando mi teléfono encontré este fragmento de un vídeo que me hiciste hace no mucho tiempo. Te cuento que te extraño todos los días. Acá las cosas están difíciles, fue un año complicado. Por momentos pienso que te fuiste en el mejor momento. Pero de a poco sale el sol, y parece que las cosas empiezan a acomodarse", escribió el joven actor y cerró con un "Te amo y ya nos tomaremos un rico whisky allá arriba".

Recordemos que no fue un año fácil para Federico. A principios de marzo, el joven actor contó que tenía cáncer de intestino luego de realizarse una colonoscopia y una endoscopia. A través de las redes sociales, había subido un video relatando el duro momento que estaba atravesando: "Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron, y encontraron un tumor en mi intestino". Desde entonces inició un tratamiento invasivo con quimioterapia.

Luego de cuatro meses de aquel diagnóstico y de una larga lucha para superar la enfermedad. Y el 16 de julio, Fede confirmó que ya no tenía cáncer. “Me curé”, anunció y compartió siete fotos para describir cómo fue el proceso y quiénes lo acompañaron en este camino.