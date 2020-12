Sin ropa interior: la foto de Cara Delevingne que cautivó a todos

Si bien es super conocida en el mundo del modelaje y de la actuación, Cara Delevingne tenía ganas de sumarle a su carrera profesional una faceta diferente a su labor empresarial. Siempre espontánea y auténtica, se animó a comprar parte de una empresa de juguetes íntimos; ahora trabaja mano a mano con Lora DiCarlo.

Muy contenta, la modelo compartió un retrato con la creador a de la firma y contó que está feliz por esta etapa que acaba de comenzar. Además, remarcó que quiere enfocarse en que las mujeres puedan vivir libremente el placer.

"Me place anunciarles que me uno a Lora DiCarlo como co-propietaria y asesora creativa. La visión de la marca lucha por representar gran parte de lo que defiendo: el liderazgo femenino. Está centrada en la mujer y aboga por el placer. Y lo más importante, me muero de ganas de crear productos que vos puedas probar", escribió.

Ahora, una fan page de Instagram compartió una imagen de la blonda donde se la puede ver posando sin ropa en una producción de fotos, dejando a todos sin palabras.

Recordemos que hace días fue noticia en los medios por su rotundo cambio de look. La actriz, referencia del movimiento LGTBIQ, sorprendió a sus fans con una imagen de su cabeza completamente rapada. ¿El motivo? Su participación en la película "Toda una vida en un año", donde interpreta a Isabelle, una joven que padece cáncer de ovarios y cuyo novio tratará de regalarle el mejor año de su vida como despedida.