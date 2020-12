Más escraches por viejos tuits: cayeron hasta Alberto Fernández y Marley

Tras el escándalo que generaron los viejos tuits racistas y discriminadores de Pablo Matera, a quien le quitaron su puesto de capitán de Los Pumas, van apareciendo cada vez más mensajes discriminatorios que destapan los usuarios de la red.

El listado es muy extenso e incluye desde el conductor Marley, hasta al presidente Alberto Fernández.

"Este rugbier también está cancelado?", disparó un internauta al recordar el repudiable mensaje que Alberto Fernández le dedicó a una seguidora que lo cuestionó en diciembre del 2017. "Nena, no es algo que me inquiete lo que vos creas. Mejor aprende a cocinar. Tal vez así logres hacer algo bien. Pensar no es tu fuerte. Está visto", había manifestado el líder político máximo de nuestro país.

Bueno ya cancelaron a Martin Cirio, Nati jota, Male Pichot, Guido Petti, Pablo Matera, Migue Granados y Santi Socino, cuando le toca al presidente, que encima los tweets son mucho mas recientes pic.twitter.com/08cmXOMXd1 — Trinidad isidro luci (@trini_isidro) December 1, 2020

Marley fue criticado por el tuit que compartió en 2014, en el marco del Mundial que se celebró en Brasil: "Que caras los de Nigeria! Messi, por las dudas, guardá el celular!", había compartido el conductor.

marley cancelado jajajsjsaj https://t.co/NDeIufJvjI — uD83DuDD25Lauty CespedesuD83DuDD25 (@lautycespedes) December 1, 2020

El conductor radial e influencer Migue Granados también ligó por sus tuits discriminatorios, y tuvo que salir en estas horas a ensayar un descargo y pedir disculpas.

La influencer Nati Jota sostuvo que los tuits ofensivos de ella que salieron a la luz son de hace diez años y que en ese entonces "estaba de muda" utilizar ese tipo de humor. Luego, varios internautas le recordaron el historial de este año, en el que también tuvo declaraciones desafortunadas.