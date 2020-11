No se quedó callada: el insistente reclamo de Juana Viale en vivo

Otro sábado más, como desde hace ocho meses, Juana Viale estuvo a la cabeza de La Noche de Mirtha por la pantalla de eltrece. Programa tras programa se la ve más cómoda en su rol como conductora y con su simpatía y alegría, le ha dado un aire fresco a las emblemáticas mesazas de su abuela.

Anoche, Juanita ingresó al estudio bailando "Rosa, rosa", la icónica canción de Sandro y sorprendió a los televidentes con una queja para la producción del ciclo. "No escucho bien la música, ¿por qué? No está tan fuerte", preguntó y posteriormente saludó al público del otro lado de la pantalla.

"¿Qué pasó con la música? ¡Me amagaron chicos! Me amagaron hoy, pero bueno... no importa", insistió. Posteriormente, enseñó el look elegido para la ocasión. "Así los recibo, dando vueltitas. Miren lo que tengo puesto, este vestido maravilloso del señor Bogani que es de organza cigalín, con un escote drapeado y una pollera con muchos volados. Hoy realmente soy una especie de capullo, muy lindo", señaló.

"La parte de atrás, como pueden ver, tiene un moño muy lindo. Largo atrás y cortito adelante, para mostrar las gambitas ahora que está divino el clima", enseñó y aclaró que se toma "todo el tiempo del mundo" en mostrar su vestimenta a pedido de su abuela.

El outfit lo acompañó con unos hermosos aros, un anillo de rubíes y pulseras de rubíes y brillantes. El pelo lo llevó recogido y el toque final lo dio el maquillaje de sus ojos con mezcla de sombras color rojo y marrón.