Martín Baclini discutió con el jurado y quedó eliminado del Cantando 2020

Hoy es una noche especial. Parece q para mi fue mala. Pero realmente fue buenu00edsima. Me voy del Cantando, pero me quedo con la gente. Me quedo con todos Uds., q son los verdaderos protagonistas. Y lo digo porque me emociona leer los cientos de comentarios de apoyo. No solo en mi cuenta de Instagram, sino en la cuenta del programa y en el Instagram de u0040angeldebritooki , a quien quiero como amigo y respeto como profesional, absolutamente. Estoy muy movilizado. Y les agradezco el tiempo q se tomaron para mandar sus mensajes. La vida te enseu00f1a q lo q parece malo, finalmente es bueno. Q todo es aprendizaje. Y q cuando la lecciu00f3n estu00e1 aprendida, el horizonte nos abre nuevos caminos. Muchas gracias a todo el equipo tu00e9cnico del programa! Son los verdaderos hacedores del show: camaru00f3grafos, sonidistas, vestuario, maquillaje, peluqueru00eda. Gracias, u0040fer_rolon70, querido u201cdireu201d x el respeto de siempre. Gracias, u0040sgtgurka , sos un crack! Muchas gracias, u0040jessabouchain y u0040francofriguglietti compau00f1eros de camino. Fue una noche inolvidable. No de finales, sino de comienzos. De nacimientos luminosos. Gracias a todos. Nos vemos pronto.