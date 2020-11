Ximena Capristo sepultó a Gustavo Conti con una fuerte infidencia

Ximena Capristo y Gustavo Conti protagonizaron a principios de octubre un fuerte escándalo, cuando la ex "Gran Hermano" decidió publicar en sus redes sociales chats de su marido con otra mujer.

"No le dije nada. Y si bien lo arrobé, él tampoco se dio cuenta porque llegamos y se fue a dormir. Y yo, al ratito, me arrepentí, me sentí mal y lo eliminé. No lo quería exponer", explicó la actriz este miércoles en Los ángeles de la mañana.

Al día siguiente, Conti se encontró con el celular inundado de mensajes sobre lo que había sucedido. "Él no entendía nada y me preguntó si yo había publicado algo. Y ahí charlamos de la situación, yo no quería hablar antes porque estaba enojada con él", continuó Ximena.

Luego, cuando le preguntaron si su marido le había sido infiel, respondió que no lo sabe. "Él dice que no, que son solo mensajes, que esta piba siempre le escribía y le contestó pero no sabe por qué de esa forma, que me ama", dijo, y agregó: "Si hubiese estado planteado de antemano, estaría todo más que bien. Eso es lo que me molestó".

Pero en las últimas horas, algo sucedió y Capristo volvió por más, y fue directa responderle una consulta de Rodrigo Lussich para "Intrusos" sobre la separación. "No tengo ganas de hablar por ahora. No tengo nada que decir", comenzó diciendo Ximena. Y luego, arrojó de manera explosiva: "Sí te puedo decir que soy la mujer más cornuda del condado. Y no me copa eso. Por eso, por el momento no voy a decir nada".