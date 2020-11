Lío Pecoraro despertó en terapia intensiva: el conmovedor relato de un amigo

El mundo del espectáculo se mantiene en vilo por Lío Pecoraro. Este martes, el periodista fue derivado a la terapia intensiva del Hospital de Clínicas, luego de que su salud se agravara tras diagnosticarle leucemia.

Este viernes los médicos que lo asisten brindaron el primer parte oficial, dejando en claro que la situación es delicada: si bien "se encuentra estable", recibe "soporte vital con ventilación mecánica, soporte transfusional y antibióticos". Es decir, el periodista de 45 años fue conectado a un respirador y tuvo que recibir transfusiones de sangre.

Durante la jornada de este sábado, el estado de salud del periodista presentó una leve mejoría, según dieron a conocer sus compañeros de El Run Run del Espectáculo, programa que conduce Pecoraro.

Fernando Piaggio, su amigo y compañero de conducción en el ciclo que se emite los fines de semana en Crónica TV, contó detalles obre el estado de Lío y agradeció a todas las personas que rezaron por él y fueron a donaron sangre.

"Está en una lucha que nos es fácil, es jodida, y él lo sabe desde el primer día. Pero ayer despertó, ayer abrió los ojos. Había entrado en terapia intensiva y en el día de ayer despertó", reveló.

"Yo estuve ahí a su lado. Me dijo 'hierba mala nunca muere', fueron las primeras palabras que me dijo, sonriendo y mirándome a los ojos. Lo segundo que me dijo fue 'el Run Run'. Estaba preocupado por su programa que tanto le ha costado", contó Piaggio.

Fernando les agradeció a sus compañeros del envío y siguió dando novedades sobre el estado de Lío Pecoraro: “Está como lo conocen: cabrón. Dice que llame a Sofía Fernández, su médica clínica, y cuando ella va, que es un sol, le dice '¿qué me hicieron?'”.

"Él sigue con los cuidados. Es una lucha paso a paso. Y vamos siguiendo ese minuto a minuto, está en observación y controlado por todos los profesionales. Pero veníamos de días en el que había un Lío dormido y batallando en silencio. Él dijo que esto está decretado, que está ganado. Y acá está este canal que lo apoya", expresó.