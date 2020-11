Los invitados de Juana Viale para este sábado prometen una noche polémica

View this post on Instagram

Este su00e1bado desde las 21.30 hs, u0040juanavialeoficial recibiru00e1 a: . Josu00e9 Maru00eda Campagnoli #JMCampagnoli Nicolu00e1s Trotta u0040trottanico Victoria Tolosa Paz u0040vtolosapaz Gino Tubaro u0040ginotubaro . Mientras que el domingo desde las 13.30 hs, estaru00e1n junto a Juana Viale en la #MesazaEnCasa: . Mike Amigorena u0040mik3amigorena_ Karina La Princesita u0040kariprinceoficial Diego Topa u0040diegotopaok Malena Guinzburg u0040mguinzburg . Prendete a u0040eltrecetv.