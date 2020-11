El rotundo cambio de look de Morena Rial que dejó boquiabiertos a sus seguidores

More Rial decidió pasar por la peluquería y renovar su look, tras una semana marcada por un polémico nuevo cruce mediático con su padre, Jorge Rial.

Ahora, Morena decidió enfocarse en ella misma. La madre de Francesco, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni, apostó por un jugado rubio ceniza y un corte de pelo moderno. Para dar a conocer el cambio, la joven compartió todo el proceso en sus historias de Instagram.

Recordemos que días atrás, la mediática comenzó una campaña en sus redes sociales para ser convocada al Cantando 2020, ya que no tiene apoyo económico de su padre y se encuentra sin trabajo.

A pesar de la campaña, Ángel de Brito aseguró que no hay chances de que sea convocada para participar en el certamen de canto: "Para nada. No hay más lugar. No es nada en contra de Morena, pero no hay más lugar. No hay más lugar para nadie".