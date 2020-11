Con una pequeña bikini: la foto de la ex de Maluma que voló la red

La modelo y bailarina estadounidense de 28 años, Natalia Barulich, participó hace unas semanas de una entrevista y dejó bien en claro su relación con el astro futbolista brasilero del PSG y la Selección de Brasil. La relación de su nombre es constante con Neymar tras protagonizar haces unos meses la tapa de una revista juntos y de algunas fotografías en celebraciones privadas.

“Él es el mejor, yo lo adoro, es una gran persona, es un gran amigo” indicó Natalia sobre su actual vínculo con el deportista. Además, la morocha fue consultada por su ex noviazgo con el cantante Maluma y esta fue su tajante respuesta: “Esa fue una experiencia en mi vida de la cual no me arrepiento, pero es momento de superar eso y nosotros estamos separados; así que ahora es mi tiempo de brillar, es tiempo de mi música y estoy harta de estar bajo la sombra de alguien más o de que me liguen con alguien como él o cualquiera”.

Hace unas horas, Natalia Barulich publicó una fotografía en su cuenta de Instagram personal y se llevó todas las miradas de sus millones de followers. En la misma se puede ver a a la norteamericana posando en el balcón de un lujoso hotel con vista al mar de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Barulich luce en esta mencionada pic una bikini blanca, lentes de sol oscuros, su cabello suelto un bolso de una reconocida marca y un delicado make up.

“México, te amo 💋🇲🇽💃🏻” fue el corto y sencillo texto que eligió la ex novia de Maluma para acompañar su reciente posteo en la red de la camarita.