Con una pequeña bikini: la foto de Selena Gómez que deslumbró a todos

La cantante y actriz estadounidense de 28 años, Selena Gómez, sigue incitando a sus followers a que no desperdicien la oportunidad y voten en estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. La ex novia del cantante Justin Bieber compartió un video en su cuenta oficial de Instagram con un reflexivo mensaje.

“Puedo ser brutalmente honesta. Estaba enfrentando muchos problemas de salud mental y no tuve la oportunidad de votar. Eso fue muy difícil para mí. Pero de hecho encendió una llama dentro de mí para no perderme de nada y asegurarme de darme el tiempo para hacer las cosas.” Inició Selena.

“Sé que muchos ya votaron y estoy muy orgullosa y feliz, pero hay muchas otras personas que no lo han hecho. Por favor voten en persona, especialmente en mi casa, en Texas, en Pensilvania y Florida, tu voz importa. Debes entender que es muy importante. Haz todo lo que puedas, por favor, por favor, vota en persona.” continuó Gómez.

"Puedo ser brutalmente honesta" la confesión de Selena Gómez by Instagram pic.twitter.com/gzoo7TVZnW — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) November 4, 2020

“Creo que cuando era más joven no estaba muy educada sobre el proceso de votación. Ahora creo que mi voto es muy importante, como ciudadana y como alguien a quien le importa muchísimo su país. No votar no es una opción.” finalizó con su videoclip Selena Gómez.

Por último, una fotografía que tiene como protagonista a la ex pareja de Justin Bieber generó todos los suspiros de sus millones de seguidores. En esta pic compartida en una fandom de Instagram dedicada a la norteamericana se la puede ver luciendo una bikini de color fucsia.