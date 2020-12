Destapan detalles del último encuentro entre Verónica Ojeda y Diego Maradona

Este lunes, Verónica Ojeda, pareja durante siete años del Diego Maradona y madre de su hijo, Dieguito Fernando, declaró durante seis horas en la causa que investiga la muerte del ídolo del fútbol. Mario Baudry, abogado y pareja de la ex del Diez dio detalles ante la prensa, focalizando en cómo fue el último encuentro entre Maradona y Ojeda.

Baudry relató que el lunes 23, dos días antes de la muerte de Diego, Verónica recibió un llamado de la hermana de Matías Morla, abogado y mano derecha del Diez, pidiéndole por favor si podía ir a ver a Diego, que estaba solo en la casa del Tigre. “Verónica era una de las pocas personas que Diego recibía y dejaba entrar a la habitación”, expresó el letrado.

Sobre esa última visita de Verónica a Diego, Baudry comentó: “Diego estaba tirado en la cama, pero con ella habló y lo saludó a Dieguito. Verónica le dijo ‘¿por qué no te levantás, te bañas y te afeitás?’, y él le dijo que sí, y después salió y Verónica se fue”.

A su vez, el abogado cuestionó el estado de la casa del barrio San Andrés en la que Maradona pasó sus últimos días. “No estaba en condiciones para hacer una internación domiciliaria. Era una habitación, muy simple, un playroom en el que se sacaron los muebles, se puso una cama y se le puso un baño químico. No tenía ni siquiera una chata para ir al baño, en la casa no había ningún elemento para atender a Diego en ninguna situación”, sostuvo el abogado.

Baudry también confesó el pedido que le hizo su pareja. “Verónica me dio una instrucción clara y precisa: ‘Mario, yo quiero saber. Cuando mi hijo sea grande y me pregunte qué le pasó a Diego, quiero poder darle una respuesta’”, expresó categórico.

Finalmente, el abogado contó la relación cordial que tenía con Maradona y se refirió al audio que se viralizó los últimos días, en el que el Diez le pide que cuide de Verónica y de Dieguito Fernando. “Yo no era amigo de Diego, el WhatsApp que se conoció para mí fue muy shockeante y grato, obviamente, porque todos tenían la imagen de que Diego no quería que sus ex tuvieran novio... El Diego que yo conocí es distinto al que dan los medios en cuanto a las parejas. Ustedes lo vieron en el audio”.