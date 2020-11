Crudísimo: Luis Ventura habló sobre los últimos días de Diego Maradona

Este domingo, Luis Ventura habló sobre el duro acontecimiento que, hace menos de una semana, conmocionó a todo el país y al mundo entero: la muerte de Diego Armando Maradona. El periodista que conduce Secretos Verdaderos por la pantalla de América TV dio su punto de vista sobre el fallecimiento del Diez y aseguró que para él "no se murió, sino que eligió morirse".

"Yo no me quiero callar, todo lo que yo dije de Maradona, lo aclaramos cara a cara él y yo, en vida. Yo sé lo que le dije y él sabe lo que me dijo. Entonces tengo la libertad y el derecho de contar un montón de cosas que preservé mucho tiempo. Pero hoy, en función de cómo fue su final, ustedes van a empezar a entender el por qué de esa soledad y depresión", arrancó su descargo al aire.

"Ahora hay mucha poesía dando vuelta, pero la realidad está en la planilla de recepción del country donde partió Diego. En esa planilla de visita, queda claro quiénes iban a verlo y quiénes no. La realidad es una sola. Maradona, para mí, que lo conocí, no se murió, eligió morirse que es otra cosa diferente”, continuó.

"¿Quién carajo tomó la decisión de mudarlo de donde estaba, para irlo a visitar con más frecuencia, a un lugar donde estuvo más solo que nunca?", se preguntó en vivo.

"Si Diego Maradona hubiera resucitado, hubiera salido del cajón, ¿ustedes creen que hubiera mandado a la gente que vino de los lugares más lejanos del país a ese velatorio de vuelta a las cuatro de la tarde? ¿Vieron la lista de permitidos que pudieron ir a verlo? ¿Hubieran imaginado que Rocío Oliva no iba a poder darle un beso? ¿Ustedes creen que Burlando, siendo el abogado de Claudia, hubiera agarrado una manija del cajón? ¿Piensan que él lo hubiera autorizado? No, y yo lo firmo. Creo que la grieta entre sus hijos fue lo que más mal le hizo, lo que no pudo superar”, cerró dejando atónitos a los televidentes.