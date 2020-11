La desopilante anécdota de Jimena Cyrulnik con Diego Maradona en Cuba

Este sábado, Andy Kusnetzoff contó en su programa con la presencia de diversas personalidades que estuvieron vinculadas a Diego Maradona a lo largo de su vida. Una de ellas fue Jimena Cyrulnik quien divirtió a todos al aire con una desopilante anécdota que compartió con el astro del fútbol cuando acompañó a Rodrigo a Cuba. Fue en ese encuentro cuando Diego escuchó por primera vez la canción que el cuartetero le escribió.

"Me tocó llevar a Rodrigo que quería cantarle a Diego 'La mano de Dios' personalmente. Fuimos con la novia de él, Alejandra Romero, a Cuba como parte de una nota de Versus", inició su relato la conductora de televisión.

A continuación resaltó que El Diez tenía devoción por los sándwiches de miga y desde hacía meses no comía ni uno en el archipiélago. "No se si se acuerdan que Diego y Rodrigo jugaron un partido de fútbol en donde llovió un montón, pero bueno, con Ale nos sentamos en el auto de Diego a esperar que terminen de jugar y de repente vemos una caja llena de sándwiches, que no se quién llevó. Nos miramos, y como teníamos un hambre tremenda, nos los comimos todos", agregó.

"¡No sabíamos que Diego había estado esperando cinco meses los sándwiches! Fue tremendo", aseguró al aire. "Esta anécdota la contó después él. Estaba desesperado, cuando llegó al auto y vio la caja vacía, dijo: 'no puedo creer que estuve meses esperando un sándwich y estas dos...', y ahí nos puteó", indicó entre risas.