Lola Latorre rompe el silencio tras participar de una fiesta clandestina

Lola Latorre protagonizó un fuerte escándalo cuando se la acusó de haber asistido a una fiesta clandestina el fin de semana en la localidad de Mercedes. Durante la madrugada del sábado, efectivos policiales se hicieron presentes en una casa de campo en la cual había más de 400 personas, de las cuales 120 fueron notificadas.

La modelo aclaró que ella no estaba en la fiesta, pero que sí fue hasta el lugar para buscar a una amiga que la había llamado por teléfono.

"Me llamó otra amiga para pedirme que la fuera a buscar. No sé qué pasó por mi cabeza, de inconsciente, me subí al auto y fui a buscarla. Nunca pensé que se iba a armar este quilombo", dijo la hija de Yanina y Diego Latorre.

"Estuve en el lugar, sí, me apersoné en la casa, pero no fui como invitada y en ningún momento me bajé del auto. Cuando llegué había 12 camionetas de patrulleros, no había música ni gente bailando. Busqué a mi amiga y me dijeron que de la única manera que podíamos salir era dejando los datos y firmando una notificación. Los di, como todos los estuvieron ahí, pero nunca me imaginé todo esto", declaró.

"Sabía de la existencia de la fiesta, pero no estaba invitada y nunca tuve intención de ir. Fui a buscar a mi amiga, firmé lo que me pidieron y volví a mi casa", agregó Lola.

"No es una pavada. Es un tema serio. Nunca pensé que iba a ser algo tan grande, que iba a tener esta llegada. Di mis datos pensando en que no iba a quedar involucrada", dijo, y sostuvo que su abogado Fernando Burlando está a cargo de la causa.

Recordemos que la producción del Cantando 2020, certamen donde participa Lola, analizó la situación y confirmó una dura sanción contra la participante: deberá aislarse por 15 días y luego deberá presentar una prueba de ser Covid negativo para regresar al certamen.