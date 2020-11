Con ropa de encaje y escote: la foto de la ex de Luis Miguel que detonó la red

La actriz y cantante mexicana de 45 años, Aracely Arámbula, recurrió a un abogado para asesoría legal y se rumorea que se puede venir una nueva demanda para su ex esposo Luis Miguel.

El abogado al que acudió Aracely es Guillermo Pous, quien habló en el programa de espectáculos “De primera mano” confirmando el pedido de asesoramiento.

“Sí, efectivamente he tenido reuniones con la señora Arámbula, pero no puedo comentar aún de qué se trata hasta que no me lo autorice”, indicó Pous.

En las últimas horas, Aracely Arámbula compartió una fotografía a través de sus historias de Instagram y se llevó todas las miradas de sus millones de followers alrededor del mundo.

Aracely Arámbula volvió a demostrar toda su belleza by Instagram Stories pic.twitter.com/D4QqiTBLdO — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) November 3, 2020

En la pic que tiene como protagonista a la ex mujer del cantante Luis Miguel se la puede observar luciendo una remera y pantalón de color blanco una saco de encaje negro, lentes de sol y sombrero.