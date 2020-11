MasterChef Celebrity: la maniobra oculta de Rocío Marengo para eliminar a sus rivales

Desde el comienzo quedó claro que Rocío Marengo se tomó muy enserio su participación en MasterChef Celebrity. Quien fuera finalista de la versión chilena del reality culinario, decidió en el repechaje por ir contra todos.

En la última noche de eliminación, antes de la final por la vuelta del domingo próximo, a Rocío le tocó jugar junto a Patricia Sosa, que todavía peleaba su lugar frente a Boy Olmi, Roberto Moldavsky y Nacho Sureda.

De acuerdo al desafío propuesto, no se trataba de que Marengo cocinara con su compañera, sino que debía hacer un segundo plato, cuyo resultado podía ayudr o no al puntaje de Patricia.

Con media hora como límite, Rocío llegó a la mesa de degustación sin completar del todo la consigna: faltaba uno de los doce medios huevos rellenos de atún. Mientras Germán Martitegui le explicaba que era imposible que no estuviera, la modelo acusó a sus compañeros.

"De pronto empecé a contar y vi que me faltaba uno. Es un misterio, yo desconfío de mis compañeros. No sé si en algún momento me descuidé y me sacaron un huevo. Yo revisaría a Moldavsky. Existen muchas posibilidades, menos que el huevo tenga patas", declaró.

"¿Sabotaje?", se preguntó Patricia. Algo así ocurrió, ya que la cantante se despidió del programa y Rocío está muy cerca de volver con honores a la competencia oficial, y competir por el premio mayor.