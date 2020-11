¿Kusnetzoff logrará remontar el rating con Alberto Fernández homenajeando a Maradona?

Andy Kusnetzoff ha perdido el amplio liderazgo en la batalla por el rating que supo sostener durante algunas temporadas. Por eso, este sábado para hacerle frente a Juana Viale, el ex CQC contará con la participación especial del presidente Alberto Fernández para homenajear a Diego Maradona.

Los invitados en vivo serán Claudio El Turco García, Reynaldo Sietecase, Jimena Cyrulnik, Diego Díaz y Miguel Galíndez, Además, Víctor Hugo Morales participará vía Zoom.

“Tuve la suerte de hacerle mi primera nota importante a Diego en un programa de Telefe hace veinte años, exactamente. Lo que más me costó fue llevarme los brutos de esa entrevista en Cuba. La productora no me los quiso dar y tuve que copiarlos clandestinamente. Pero los necesitaba porque pensé que algún día Diego se iba a morir y que este material iba a ser importante. Ese día que creía tan lejano llegó ayer, y ese material hoy no me importa nada, me equivoqué”, fueron las primeras palabras que eligió Andy para homenajear a Maradona en su programa radial Perros de la calle.

Y agregó: “Diego fue mucho más que el mejor jugador de fútbol del mundo, Diego fue nuestro embajador. Todo aquel que alguna vez habló con un extranjero lo sabe. Acá o en la China. En el caso de la China es literal”.

Notablemente conmovido, Kusnetzoff afirmó: “Como siempre dije, es fácil juzgarlo, pero qué difícil es entender lo que es nacer en Fiorito y llegar a la cima del mundo, y decir que no va a ver a Putin porque lo olbigan a ir en traje. Yo siempre cuento la primera vez que lo vi, que le agradecí por la buena onda, y me dijo: 'A mi si me venís con buena onda, te doy todo. Si no, que me chupen la p.... Así me dijo y me quedó como filosofía de vida”.