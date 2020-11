Queen despide a Diego Maradona con un emotivo mensaje

Un paro cardiorespiratorio le quitó la vida a los 60 años a Diego Armando Maradona. Estaba en la casa de Tigre en la que se había instalado tras hacer sido operado de un hematoma subdural. El campeón del mundo con la Selección Argentina​ se descompensó en la mañana de este miércoles.

De nacer en la pobreza extrema y lograr la gloria absoluta, la vida de Maradona parece sacada de un libreto hollywoodense y, a medida que pasó el tiempo, su leyenda se hizo cada vez más grande.

El mundo entero conoció a Maradona y muchos artistas de talla internacional, cuando llegaban a la Argentina con sus giras, preguntaban por él para conocerlo. Seguramente, el caso más conocido fue la reunión que "El Diez" tuvo en 1981 con Queen, la mítica banda británica.

Ante la repercusión mundial por la noticia de su muerte, la cuenta oficial de Queen publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Freddie Mercury y Diego Armando Maradona se conocieron un 8 de marzo de 1981, cuando Queen invitó al ídolo deportivo a subir al escenario durante su visita a la Argentina.

Según publicó el sitio ESPN, cuando los británicos llegaron al Estadio de Vélez en la ciudad de Buenos Aires, ya los estaba esperando con brazos abiertos el 10 de la Selección Argentina. Era tal la afinidad entre Mercury y Maradona que el mítico cantante invitó al delantero a subirse al escenario de su recital con la afectuosa frase "I'd like to introduce a friend of yours: Maradona".

La respuesta de Diego ante ese gesto fue "Le quiero agradecer a Freddie y a los de Queen por hacerme tan feliz". En seguida, los miles de asistentes al show estallaron en júbilo y aplaudieron por la aparición de Maradona sobre el escenario.

De aquel encuentro quedaron para la historia varias fotografías donde se los puede ver felices a todos juntos.