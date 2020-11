Mirtha Legrand eligió un mensaje conciliador para despedir a Diego Maradona

En medio de la conmoción por la muerte de Diego Maradona, múltiples figuras de la escena pública salieron a expresar su dolor. Mirtha Legrand lo despidió en su cuenta de Twitter con un sentido mensaje.

"Adiós Diego, descansa en paz! Gracias por tantas alegrías. Un afectuoso saludo a sus hijas y su familia", escribió la diva en compañía de los hashtag #DiegoEterno #GraciasDiego. En la publicación se puede ver dos fotografía que fueron tomadas durante las visitas del astro del fútbol al programa de Mirtha, en donde se aprecia el paso del tiempo.

Adiós Diego, descansa en paz! Gracias por tantas alegrías. Un afectuoso saludo a sus hijas y su familia. #DiegoEterno #GraciasDiego pic.twitter.com/MUGynX1n3j — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) November 25, 2020

Por otro lado, trascendió la comunicación de la legendaria conductora con el periodista de "El Run Run del Espectáculo", Juan Etchegoyen

"Murió un ídolo mundial, el más famoso del mundo!! Nacho, mi nieto, lo adoraba. Cuando fue a la cancha, fue al palco y le dijo ´vos entrá Nachito´. Saben las cosas de Diego. El seleccionaba quien entraba y quien no!!! Daniel lo admiraba mucho! Aunque era de River! Cuando lo veía en televisión, un partido con el jugando, me llamaba y me decía ´Vení Chiquita, vení a ver ESTO!!"

Y Legrand concluyó el diálogo con el mencionado cronista apostando a un mensaje tan respetuoso como conciliador: "Tan doloroso! Se fue un ídolo mundial! Amado por todos! A un ídolo se lo respeta".

En horas de la tarde, otras figuras como Susana Giménez y Viviana Canosa compartieron su sentir, generando con algunos de sus dichos una encendida polémica en la red.