Sin ropa interior: la foto de Margot Robbie que cautivó a todos

La actriz y modelo australiana de 30 años, Margot Robbie, confirmó la semana pasada su participación en la sexta entrega de “Piratas del Caribe” y anticipó que esta nueva entrega tendrá mucho poder femenino.

Ante la consulta sobre su papel, o detalles de la trama Robbie dijo lo siguiente: “Es demasiado pronto para hablar de eso. Me encanta Christina, obviamente. No soy productora de Piratas, así que me sentaré y esperaré el proceso".

En las últimas horas, comenzó a circular una fotografía de Margot Robbie con gran potencia en las redes sociales llevándose todas las miradas de sus fanáticos. En la misma se puede ver a la blonda mojada luciendo una camisa blanca desprendida y pantalón del mismo color.

Esta publicación pertenece a una sesión de fotos realizada por Margot hace ya un tiempo y compartida por una fandom de Instagram dedicada a la vida de la oceánica.

Este posteo que tiene como protagonista a la colega de Leonardo DiCaprio cosechó miles de likes y comentarios en la red de la camarita en tan solo unas horas.