Quién es la mediática nueva novia de Jorge Lanata: "Es muy sexual"

Ángel de Brito se encontraba entrevistando a una de sus invitadas cuando se enteró en medio de la nota que era la nueva novia de Jorge Lanata.

El conductor charlaba de cuestiones legales con la abogada Elba Marcovecchio, cuando Yanina Latorre expuso que estaba en pareja con el periodista. La letrada lo confirmó y agregó que "está muy enamorada" del conductor de PPT.

"Ayer fui a un programa en el que también estaba invitado Jorge. En maquillaje comentaban que iba a venir con una chica y como lo conozco y sé que no va con la pareja a ningún lado, dije 'yo le pregunto'. Ahí me la veo entrar a ella, mi abogada, con un vestido blanco, transparente y unos tacos muy sexy", disparó Yanina ante la sorpresa de De Brito.

"Si, estamos empezando... lo conocí por cuestiones de trabajo y bueno... él es muy caballero, de verdad. Divertido", comentó. Luego, algo tímida explicó: "Chicas, de estas cosas no me gusta hablar... es parte de la intimidad pero lo único que voy a decir es que estoy muy feliz".

"Estoy colorada como si tuviera quince años. Estoy enamorada. Desde el primer día. Todo. De la gente te gusta todo o nada", finalizó.

Como Marcovecchio no quiso revelar más intimidades, Yanina Latorre tomó la palabra, contó algunos detalles. "Lanata es súper sexual y lo seducen mucho las mujeres. Él dice que si bien no estaría co una boba o alguien que no es inteligente, lo primero que ve cuando ve a una mujer es si lo calienta. Así que Elba tuvo que haberlo calentado", indicó.