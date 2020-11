“Me gustan las carcajadas”: el posteo de Evaluna Montaner que hizo emocionar a su padre

La actriz y cantante venezolana de 23 años de edad, Evaluna Montaner, ha tenido un año muy emotivo y cambiante. La chaparrita se ha unido en matrimonio al cantante Camilo y se mudó de la casa de sus padres a su primer hogar con su esposo.

Este martes Evaluna compartió una fotografía en las redes sociales junto a unas sentidas palabras: “Me gustan las carcajadas escandalosas. Me gustan las mañanas de los domingos. Me gusta cocinar aunque la presentación no sea la más bonita. Me gustan mis amigos y lo que me pasa cuando estoy con ellos.” Inició la joven artista.

“Me gusta sentirme cerca de mi familia aunque físicamente estemos lejos. Me gustan las papitas fritas con miel mostaza. Me gusta morder las tiritas de los hoodies. Me gusta sonreír con los ojos. Me gustan los días con lluvia y los días con sol. Me gusta gustarme. Me gusta encontrar a Dios en cada una de las esquinitas de mi vida.

A ustedes qué les gusta? 🍟🥢 📷: @santiagoachaga” finalizó la pequeña Montaner.

La reciente publicación de Evaluna Montaner se llenó velozmente de likes y comentarios de cariño en su perfil de Instagram personal.

Inclusive recibió el emotivo mensaje de su padre, Ricardo Montaner: “Te extraño amada hijita...”. El cantante suele comentar las distintas publicaciones de sus hijos en las redes.