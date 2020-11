Jorge Lanata anunció el final de PPT Box: los motivos

Jorge Lanata estuvo invitado al programa de TN Verdad/Consecuencia y anunció el final de la temporada 2020 de Periodismo para todos, ciclo de El Trece que este año, con motivo de la pandemia del coronavirus, adoptó el nombre de PPT Box.

Mostrándose contento, el periodista informó que el programa llega a su fin el próximo domingo 29 de noviembre. "Termina PPT, gracias a Dios", dijo el periodista y comentó los motivos de la decisión. "Nosotros nunca estamos y yo he tratado nunca estar al aire en diciembre. Hace calor y la gente está en otra cosa. Solo un año me quedé porque el canal me lo pidió y me arrepentí, nunca más", declaró.

En diálogo con Maru Duffard y Luciana Geuna, el Lanata contó cuándo comenzará su programa en 2021. "El año que viene vamos a estar en abril con la preproducción, y al aire desde mayo hasta noviembre", indicó. "Ya está PPT 2021", aseveró, para luego proceder a dar más detalles del programa y algunas posibles modificaciones que pueda haber. "Quizás mantengamos la escenografía, y no sé qué hacer con los soldaditos", reveló.

"En general he tratado de cambiar las cosas, y me quieren matar cuando digo que quiero hacer otra cosa, porque claro, pegó mucho. Pero no sé, probablemente los mantenga. La caja sigue porque se viene la segunda ola, y ayer la OMS dijo que se viene la tercera. Esto es una condena perpetua y accesoria. Vamos a estar con esto años, acostumbrémonos", sostuvo con respecto a las críticas que recibe.

En relación con la pandemia y el Gobierno Nacional, comentó: "Ahora se está separando naturalmente la cuarentena de la pandemia, porque el costo que esto tiene para el Gobierno, quien manejó la cuarentena, es cada vez más alto. Está empezando a pasar eso, aunque en realidad está pasando en todo el mundo, pero me parece que acá fue peor", señaló.