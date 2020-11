Podemos hablar: El Dipy abrió su corazón y se quebró en llanto en vivo

En una nueva emisión de PH, Podemos hablar por la pantalla de Telefe se vivieron, como ya es costumbre, momentos de mucha emoción. El famoso "punto de encuentro" del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff programa tras programa es testigo de grandes relatos. En muchas ocasiones muy divertidos y en otras, también, muy emotivos.

Anoche, El Dipy fue uno de los que se emocionó hasta las lágrimas al recordar la partida de uno de sus seres más queridos por un accidente doméstico. "¿Tenés amigos del barrio?", fue el disparador del conductor para que el cantante iniciara su relato.

"Muy pocos. Fallecieron tres amigos del alma que los extraño un montón y al primero que falleció no le pude decir… Los hombres tenemos esas cosas que no nos decimos que nos queremos, tenemos ese miedo machista de que no se nos caiga una lágrima”, reveló al aire el intérprete de Par-Tusa.

"Se murió por una pelotudez. Éramos muy chicos, nos habíamos bajado de una moto y él fue a lavar su ropa. Fue descalzo a poner las zapatillas en el secarropas y se quedó ahí. Cuando lo soltó estaba vivo y al caer se dio con la punta de la mesa en la cabeza. Eso fue lo que lo mató. Se llamaba Sebastián Noya", expresó entre lágrimas.

"En el velatorio le decía ‘¿cómo no te dije que te amo?’. Era mi amigo de la infancia", reconoció. "Hoy estoy muy cerrado a la amistad con cualquier persona", cerró.