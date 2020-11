Juana Viale sorprendió en la mesaza con un inesperado anuncio

Tal como viene ocurriendo desde que inició la pandemia, Juana Viale estuvo una noche más al frente de la emblemática mesaza de su abuela. Vestida de blanco por el diseñador Gino Bogani contó que su novio le propuso matrimonio y que están a la espera del momento oportuno para dar el gran sí en el altar.

"Esto es como si Gino Bogani me hubiese dicho, 'andá a casarte al mediodía y vení a trabajar a la noche'. Pero, ¿qué hice yo? Vine a trabajar a la noche, todavía no me casé", indicó al comienzo del ciclo cuando presentaba el look elegido para el programa.

"Tengo este vestido, que miren lo que es, de encaje de lion de brode en rafia sobre red de paillette de cristales. Una belleza que solo Bogani puede realizar, porque es una locura, se hace a mano", detalló. "Me encanta la pollerita para poder bailar, porque sin música y sin baile no hay vida. Y estas alitas de libélula ya que yo soy de la jungla, pertenezco a esa especie", agregó.

En otro momento de la velada, mientras debatían en la mesa sobre las bodas y los divorcios, Juanita le confesó a sus invitados que su pareja, el arquitecto Agustín Goldenhorn, le pidió matrimonio hace algún tiempo. "Estoy re de novia, muy enamorada, muy enamorada, muy enamorada", enfatizó despejando los rumores que circularon meses atrás sobre un posible romance con Coti Sorokin.

"Será cuando se pueda, de la manera que se pueda", respondió ante las inquietudes de los comensales. "Fue algo muy natural. Nunca lo había pensado en mi vida ¿casarme? que raro... Pero no está mal, no se. Estoy convencida, solamente estoy esperando el momento preciso y oportuno para hacerlo", agregó.