¡En vivo! Graciela Alfano sepultó de manera magistral a Yanina Latorre

Yanina Latorre confirmó en Los Ángeles de la Mañana que su hija, Lola Latorre, renunciará al Cantando 2020 por el trato que recibió de parte de Nacha Guevara. Sin embargo, la panelista sufrió duras críticas de parte de Graciela Alfano, quien aseguró que ella es "más mala que la peste".

Mientras Yanina aseguraba que las cosas malas que le pasan a su hija son consecuencia del odio que mucha gente siente por su madre, Alfano atacó. "Yo siempre veo la otra parte y pasamos por alto algo importante: vos y tu vieja son más malas que la peste", lanzó.

"Sos mala y es la tercera ley de Newton: a toda acción, se viene una reacción. El amigo de tu enemigo, es tu enemigo. Te metés con todo el mundo, te metés en las camas, sos el fiscal de la Nación. Parecés Lilita Carrió", sostuvo la ex vedette.

"¿Querés salvar a tu hija? Escondete", le recomendó Graciela, y añadió: "Sacrificate, ponete Arruza (su apellido de soltera). Que vaya Diego, a vos te odian, se la agarran con ella porque a vos te odian, y vos estás tomando de tu propio chocolate".

"No llores, como cuando fuiste a lo de Mirtha Legrand con Beto Casella. Lo hiciste quedar como culpable, sos más mala que las arañas, y que me perdonen las arañas. Es así", le dijo.

"Te la pasás defenestrando a todo el mundo", acusó Alfano. "No te bancás lo que le hacen a tu hija y te escondés en tu lugar como madre. Tenés que hacerte cargo de las cosas que hacés, hablaste mal de la hija de Evelyn y de la hija de no sé quién. Mentira no es, vos sos una mentira", siguió la actriz, recordando cuando la contadora trató de “bobita” a la hija de su excompañera de LAM.