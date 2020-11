Con poco a la imaginación: el look de Karol G que es furor en redes

La cantante y compositora colombiana de 29 años, Karol G, protagonizó uno de los mejores momentos de la entrega de premios Latin Grammys 2020 este jueves por la noche. La pareja de Anuel AA se subió al escenario y cantó su hit “Tusa”.

En las últimas horas Carolina Giraldo Navarro, como es su nombre real, compartió una serie de fotografías con su look en su cuenta oficial de Instagram y desató todos los suspiros de sus millones de fanáticos.

“Hace muchos años cuando veía en Tv a mis artistas favoritos mientras soñaba con ser grande en la música, escribí que uno de mis sueños era llegar como princesa a una alfombra roja y sentirme como tal ... No se si es la tendencia o no, no me interesa si le favorece o no a mi cuerpo, para mi se trata de cumplir sueños ... “ inició con su largo mensaje Karol G.

Más de 1000 millones de reproducciones en Youtube. uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31 @karolg interpreta 'Tusa', uno de los grandes éxitos del 2020. #LatinGRAMMY pic.twitter.com/LVmbuwNxOb — Movistar+ (@MovistarPlus) November 20, 2020

“Hoy me sentí como una reina, con el vestido de mis sueños, con un performance mágico, lleno de mujeres poderosas y talentosas y una canción que marco a toda una generación... Ustedes quienes ahora ven Tv y sueñan en grande, amen el proceso que el sufrimiento de hoy es la experiencia de mañana, crean en si mismos EL FUTURO ES DE USTEDES y vale la pena arriesgarse💖” continuó Karol G.

“Todo el mundo tiene una opinión pero sigue SOLO la que te hace feliz a ti qué tal vez eso diferente que tienes en tu mente, te haga sobresalir ante los demás 🙏🏽 GRACIAS INFINITAS💖💖💖” finalizó la novia de Anuel AA con el texto que acompaño sus recientes pics en la red de la camarita.