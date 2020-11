Mirtha Legrand fue sometida a una intervención quirúrgica

Mirtha Legrand ha permanecido durante varios meses aislada en su departamento, extremando sus cuidados por el coronavirus. Hasta el momento, sus primeras salidas fueron al oculista y al dentista. Ahora, la diva fue sometida a una pequeña intervención quirúrgica.

El encargado de dar la primicia fue Carlos Monti en Confrontados. Según contó el periodista, Mirtha fue operada de una lesión en la piel, que le tenían que reparar. No hubo necesidad de que fuera acompañada por alguien más de la familia. Se respetaron los protocolos existentes y todas las medidas sanitarias. La intervención duró muy poco.

En diálogo con Pablo Riggio del portal Teleshow, Mirtha detalló que fue una intervención que debió haberse hecho “hace tiempo” pero que lo fue postergando por la cuarentena y las mencionadas cuestiones personales. “Cuando vi que la pandemia no pasaba, me decidí a hacerlo. Fue ambulatorio y salió todo perfecto. Me encuentro muy bien y ya estoy en casa”, indicó la conductora, llevando tranquilidad.