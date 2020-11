Juana Viale confesó en su mesa cuál fue la escena íntima que le encantó

Jorge Fernández Díaz, periodista y escritor sorprendió a Juana Viale con la narrativa de una escena íntima en su novela "La traición".

Si bien el libro se vincula en cierta forma con la actualidad política, la actriz destacó que se impactó por un pasaje que describe una escena erótica. “Hay una escena de sexo muy bien escrita. Me encantó, porque no es fácil. A mí me pasa como actriz, que el gran desafío del director es poder transmitir a los actores qué es lo que quiere contar con una escena de sexo. Pero para escribirla, tenés que tener mucha pluma, sutileza y mucha información”, confesó la actriz.

"¿Te resultó excitante la escena de sexo? Te digo la verdad, a mí también”, agregó Diego Leuco, que también formaba parte de la mesa de la nieta de Mirtha Legrand.

“Siempre esconde una cosa simbólica, ese es el truco. El modo en que se encuentran dos personas tiene algo que luego se explica. Es con un personaje medio misterioso”, explicó el novelista y finalmente Leuco cerró con ironía: “Si esto se llega a filmar, Juanita puede ser el personaje femenino”, ocurrencia que la llevó a abanicarse en señal de acaloramiento.