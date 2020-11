Imputaron a Lola Latorre y podrían bajarla del Cantando 2020

Lola Latorre y otros 140 jóvenes quedaron imputados por asistir a una fiesta clandestina. El Juzgado Federal Nro.4 y el Juzgado de Garantías de Turno de Mercedes apercibieron a quienes participaron en el evento organizado en Gowland, ubicada en el partido de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires.

Este lunes, en Los Ángeles de la Mañana, Lola explicó: "Nos llamó una amiga nuestra que había asistido. Mercedes queda cerca de mi casa, a 50 minutos, fuimos a buscarla, de inconsciente me subí al auto y ni le avise a mamá. Nunca pensé que se iba a armar todo este quilombo; llegué al lugar, me apersoné en la casa, tuve que dar mis datos, en ningún momento esquivé eso".

Y agregó que el evento no se hizo: "No se llegó a hacer, mi amiga me contó que no hubo música. Yo llegué muy temprano a buscarla, fui a la 1:30 ahí y ya estaba la policía, no había gente bailando, ni hubo música, nada. Si bien era una organización para hacer una fiesta clandestina, nunca pasó. Llegué al campo, pasé por una tranquera que estaba abierta, me encuentro con 12 camionetas de patrulleros, me quedé en el auto, busqué a mi amiga y nos dijeron que la única manera de salir de la casa era dar los datos y los di como todas las personas que estaban ahí".

"¿Sabés que te pueden echar del Cantando, no?", preguntó Ángel De Brito, cuestionando su proceder. "Si lo sé. No hablé con nadie todavía, obvio que pienso hablar hoy. Ayer dijeron muchas cosas, mostraron videos de otras fiestas. Me muero si me quedo sin el Cantando, es mi trabajo", lanzó mientras pedía nuevamente disculpas a su familia.