El momento más difícil en la carrera de Juana: "Creí que iba a tener un infarto"

Desde que comenzó la pandemia, ocho meses atrás, Juana Viale se encuentra reemplazando a su abuela en sus emblemáticos almuerzos y cenas en la pantalla chica. Programa tras programa se la ve más suelta y afianzada en su nuevo rol como conductora. Mirtha se muestra muy feliz con su desempeño y ha salido al aire, por teléfono, para felicitarla.

Este domingo, la actriz reveló el difícil momento que vivió antes de ocupar la silla "la Chiqui" por primera vez. Fue en el año 2014 cuando la diva se resbaló en el garage de su casa intentando subir a una camioneta. El golpe hizo que se fracturara la tibia y el peroné; además se fisuró dos costillas.

"Cuando hice el programa de la abuela por primera vez, no ahora, sino cuando se quebró, yo vivía en Chile y un amigo me dice 'tu abuela se quebró, ¿por qué no hacés vos el programa?’ Yo le dije: ‘Obvio, quién mejor que yo para hacerlo’”, relató al aire Juanita.

Inmediatamente le comunicó la idea a Nacho Viale, su hermano y productor del ciclo, quien accedió sin dudarlo. Al otro día, cuando vio la publicidad sobre el reemplazo se arrepintió de la apresurada decisión pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás.

"Cuando estaba por salir al aire le digo a mi hermano: ‘Nacho, ¿llamaste a la ambulancia? Porque no me siento bien, creo que voy a tener un infarto’. Y cuando dijeron ‘¡con ustedes, Juana Viale!’ Nacho como que me empuja para que saliera… ¡Estaba estancada!", contó.