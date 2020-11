Yanina Latorre llevará a la Justicia a Pampita por un particular motivo

Yanina Latorre reveló que planea llevar al ámbito judicial a Pampita por la difusión en su programa de una foto de su hija Lola Latorre siendo parte de una fiesta clandestina.

Durante la última emisión de "Los Ángeles de la mañana", la esposa de Diego Latorre apuntó contra la modelo y se mostró indignada ante las palabras que le dedicó al programa conducido por Ángel de Brito.

Recordemos que la modelo se enojó con Los Ángeles de la Mañana por haber dado a conocer que se mudó a un departamento de tres pisos, 11 baños y pileta climatizada en el barrio de Palermo.

"No me gusta cuando hablan de estas cosas, no es el momento. Me parece feo. Si hablan desde un lugar de 'qué lindo, la familia ensamblada', me encanta. Pero no lo encaran desde ese lugar. Tampoco me quiero poner a explicar porque no quiero entrar en ese juego", declaró la morocha en Pampita Online (Net TV), asegurando que fue de "mal gusto" que hayan dicho en LAM que alquila ese tríplex por una suma cercana a veinte mil dólares estadounidenses.

La rubia no soportó los dichos de Pampita, y la acusó de querer darles "clases de periodismo" a las angelitas. ·¡¿Quién es para decirnos esto?!·, lanzó con contundencia. ·Yo voy a ser autorreferencial: la que instaló la foto falsa de Lola en la fiesta clandestina fue Pampita. Yo le mandé carta documento a ella, al programa, a sus productores. Me enloquecí porque era mentira, era falsa·, reveló.

"Pampita nunca dijo al otro día 'no fue Lola Latorre'", denunció la mediática. "Yo estoy esperando que Pampita, a quién le molesta tanto que se hable del precio de sus tres departamentos, pero que se metió con una chica de 19 años en una fiesta, que aclare que Lola no era la de la foto", concluyó Yanina con mucha bronca.