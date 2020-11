Preciosa: el video de Jessica Cediel que enamoró a todos

La periodista y modelo colombiana de 38 años, Jessica Cediel, venció hace unas semanas al coronavirus. La oriunda de Bogotá la paso bastante mal con la enfermedad y hasta bajo 3, 5 kilos.

“Me dieron tres episodios de falta de oxigenación, se me cerraba la nariz, el pecho, y no me entraba aire. Es lo más feo y lo más angustiante que he sentido en mi vida” relató Cediel en las redes sociales.

En las últimas horas, Jessica Cediel compartió en su cuenta oficial de Instagram un corto video que se llevó todas las miradas de sus millones de seguidores. En la grabación se puede ver a la conductora con un outfit negro bailando en la cocina de su departamento.

“El primer reels. Con algo que siempre me hace feliz ... la música 🎶 🖤😌” escribió Cediel para acompañar su reciente videoclip en la red de la camarita.

Jessica Cediel bailando by Instagram Reels pic.twitter.com/oEVqgQ1eYg — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) November 18, 2020

“Divina 💋💋💋❤️❤️❤️”, “La música es vida” y “Preciosa 😘😘😘😘👍” fueron algunos de los comentarios que recibió la ex pareja de Mack Roesch en su posteo en tan solo unas horas.