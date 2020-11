George Clooney le regaló un millón de dólares a sus 14 mejores amigos: el motivo

Rande Gerber, el marido de la modelo Cindy Crawford y muy amigo del actor George Clooney contó hace un tiempo que el galán reunió a sus 14 mejores amigos y les regaló un millón de dólares a cada uno.

En una entrevista con la revista GQ, Clooney confirmó el hecho y señaló la motivación del generoso obsequio.

"Amal y yo acabábamos de conocernos, todavía no estábamos saliendo. Así que por aquel entonces yo era un hombre soltero de 52 años que estaba envejeciendo y que tenía amigos todavía más mayores que yo", contó el actor que tomó esta decisión tras rodar la película Gravedad junto a Sandra Bullock. Los estudios pensaban entonces que no iba a tener mucho éxito, y ofrecieron a los actores no cobrar su sueldo habitual a cambio de llevarse un porcentaje de lo recaudado en taquilla. La operación resultó un gran aliciente para los artistas ya que el film ganador de 7 premios Oscar fue un éxito en las salas.

"Al final resultó ser un acuerdo muy rentable. Tanto que pensé que tenía que hacer algo por todos estos amigos que durante 35 años me habían ayudado a estar donde estaba de una manera u otra. Me refiero a gente que me dejó dormir en su sofá cuando no tenía dinero. Que me prestó dinero cuando lo necesitaba. Amigos realmente buenos", explicó Clooney.

Luego agregó: "Somos tan cercanos que pensé que si alguna vez me atropellaba un autobús me gustaría que ellos estuviesen en mi testamento. ¿Y para qué esperar a que eso pase cuando podía hacerles un buen regalo en vida?".

El actor compró 14 maletines, llenó cada uno de ellos con un millón de dólares en efectivo y se los entregó a sus amigos. Sobre aquella noche, Gerber comentó: "Nuestro círculo de amigos nos llamamos 'Los chicos'. George me llamó a mí y al resto del grupo y nos dijo a cada uno: Reservate el 27 de septiembre de 2013 en el calendario. Vendrán todos a cenar a casa. Cada uno de nosotros, los 14 que estábamos, recibimos un millón de dólares. Todos nos quedamos en shock. ¿Cómo? ¿Qué es esto?".

Cuando la situación tomó conocimiento, Clooney reveló que tuvo un fuerte cruce con un millonario: "Coincidí con un millonario bastante imbécil en un hotel de Las Vegas. Alguien que obviamente era mucho más rico que yo y que me preguntó por qué había hecho algo así. '¿Por qué no lo has hecho tú, idiota?', fue lo único que le respondí".