Manguel y Doman destaparon el mayor fracaso del Gobierno

En el pase entre programas en radio La Red, Romina Manguel y Fabián Doman reflexionaron sobre la tardía vuelta a las escuelas tras ochos meses sin actividad debido a la pandemia de coronavirus.

"Estoy muy enojada con una de las escuelas de mis hijas. La escuela se resiste a implementar el protocolo y no tiene ganas de abrir. Me parece que es una cuestión de capricho. Los chicos escuchan que sus amigos vuelven a clases, que ya hay revinculación y que las escuelas empiezan a abrirse, y cuando me preguntan, no tengo nada para responderles", cuestionó Manguel.

Y agregó enojada: "Los chats de madres y padres están ardiendo y hay mucho enojo; hay desidia, no se puede entender, ya hay evidencia científica, ya vieron lo que pasó en Europa y hay chicos que van a terminar el año sin haber pisado el colegio. Es muy fácil abrir: la escuela se presenta ante el Ministerio de Educación y la autorizan; es así, no tiene otra vuelta, ellos dicen que no tienen las herramientas. Estamos hablando de una escuela privada con subsidio estatal, no se entiende qué no tienen a esta altura. Estamos a nada de terminar las clases. El protocolo mínimo es 1 hora una vez por semana, y el máximo son cuatro horas, y cuatro veces por semana, y no cumplieron con nada".

Por su parte, Doman acotó: "No han terminado de darse cuenta de la catástrofe educativa y de lo social en cuanto el impacto con los chicos".

Luego agregó en tono crítico: "Hace tiempo hablé en privado con el ministro Trotta, no es mi amigo, y no entiendo por qué él decidió quedarse en esa situación. Algunos dicen que por presión de los sindicatos, pero tampoco entiendo a los sindicatos".

Finalmente, Manguel concluyó: "Lo de los sindicatos docentes no se entiende porque no tienen las herramientas para hacer un análisis de la situación sanitaria. ¿Quiénes son los sindicatos para decir que hay riesgo para los docentes si te están diciendo que no hay riesgo?".