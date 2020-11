¡Insólita! La revelación íntima de Joaquín Galán en vivo: "Yo uso..."

En la última emisión de Almorzando con Mirtha Legrand, Juana Viale estuvo acompañada de grandes artistas musicales. Junto ella se sentaron a la mesa Patricia Sosa, Oscar Mediavilla, Lucía y Joaquín Galán. Uno de los momentos más divertidos del almuerzo fue, sin dudas, cuando la actriz les pidió a sus invitados que enseñaran el look elegido para la ocasión.

Cuando Joaquín posó frente a la cámara y describió su outfit, la nieta de la diva sorprendió a todos con un pedido. "¿A ver de qué color son tus calzoncillos?", indagó la conductora. "Mis calzoncillos son de color rojo, como siempre. ¡Se quedó sorprendido Oscar!", le respondió él sin titubear.

"No, yo tengo rojos también. Lo que pasa es que no quiero calentar a la gente", disparó entre risas el productor musical. Finalmente a pedido de Juana él secundó al cantante y enseñó que al igual que Joaquín llevaba ropa interior de color roja.

"Yo uso rojo por un tema de espantar las malas energías. Una vez lo dije en un programa y me empezaron a tirar calzoncillos rojos en los shows. No me gusta ponerme cintitas por eso uso calzoncillos rojos, pero es muy difícil encontrarlos totalmente rojos", reveló el cantante del dúo Pimpinela.