Picante: el comentario de Juana Viale que descolocó a Jimena Monteverde

Ocho meses pasaron desde que Juana Viale comenzó a reemplazar a su abuela por el inicio de la pandemia en sus programas. Semana tras semana se la ve más cómoda y suelta en la pantalla chica. Si hay algo que los televidentes han notado es la gran complicidad que se generó entre ella y la cocinera del ciclo, Jimena Monteverde.

En más de una ocasión han protagonizado un ida y vuelta que ha hecho estallar una ola de risas entre los invitados. Esto fue lo que ocurrió en la última emisión de La Noche de Mirtha, donde la conductora lanzó al aire un comentario que dejó sin palabras a la chef.

"Tengo que hacer pasar a Jimena, porque sin ella no hay programa", anunció Juanita la entrada de la cocinera para que explicara qué iban a cenar los invitados. “Somos las dos patas del programa, vos, la renga”, disparó la nieta de la diva. Jimena no se lo esperaba y le respondió: “No empieces porque después me pongo mal”.

Ante esta respuesta, Juana continuó con la broma. "Después te ponés sensible y empezás a escribir cosas de amor en las redes", retrucó haciendo referencias a los mensajes que en la última semana le dedicó la chef a Juana, Mirtha y Nacho Viale. "Exacto, cosas de amor que a veces no siento", remató ella en complicidad con la conductora.