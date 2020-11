Increíble: la foto de Eva Mendes que llamó la atención de todos

La empresaria Eva Mendes a sus 46 años ha dejado a la vista de millones de usuarios de Instagram que está preocupada por su belleza. La estética es un punto fuerte, que toda las socialités cuidan al máximo.

En la fotografía de la preciosa Mendes, se la puede ver desde una perspectiva que deja ver muchas agujas clavadas en su cuello. Esto preocupó a las personas que vieron la publicación, y no pudieron entender por qué compartió eso.

Lo cierto es que en el pie de foto de Eva se reveló de qué se trataba la práctica:“¡Este spa-hogar lejos del hogar es increíble! No hay oficina con mala iluminación fluorescente. Sin ambiente de oficina estéril. Este es mi destino para todo lo relacionado con la belleza. Un hogar donde puedes relajarte mientras eres torturado por lo mejor de lo mejor. ¡Este es mi lugar feliz!”.

El tratamiento se llama Mono Threads, así explicó la Mariana Vergara, quien además dio algunas explicaciones más sobre dicho proceso. Se trata de activar un efecto de estiramiento y rejuvenecimiento cutáneo, con lo que Eva Mendes se ha mostrado muy emocionada.

Los usuarios dejaron comentarios, sobre loe espantados que estaban: “Me duele solo mirar esta imagen”, “Diablos, no”, “¿De verdad necesitas eso? Se ve terrible y doloroso”, “¿Duele? A lo que la pareja de Ryan Gosling contestó: “Esta foto no fue planeada. No me gusta el dolor físico. No me gustan las agujas. Esto fue algo grande para mí. Gracias por hacerme reír con tu comentario”.