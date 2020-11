Cande Tinelli detonó las redes desde la habitación de un hotel mendocino

Cande Tinelli es una de las influencers más famosas de la Argentina. En cada publicación que realiza en su cuenta oficial de Instagram, la cantante cautiva con cada foto a sus más de cuatro millones de seguidores.

En esta oportunidad, sorprendió a todos con una provocativa foto en ropa interior desde la habitación del hotel mendocino donde se hospedó durante su fugaz visita a la provincia.

"El vino te da curvas", escribió, dando alusión a su estadía en Mendoza. La publicación recibió más de 115.000 likes y cientos de comentarios de sus seguidores.

Recordemos que en las últimas horas, el periodista de espectáculos Rodrigo Lussich reveló en Intrusos que la diseñadora y el reconocido compositor Coti Sorokin "están saliendo hace bastante tiempo".

"No son novios porque él está en pleno divorcio y a ella no le gusta apurar los rótulos", afirmó Lussich. En este sentido, el periodista manifestó que ambos viajaron juntos a Mendoza. "Y no es casualidad", sentenció.