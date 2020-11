Con bikini y pelo al viento, Rocío Guirao Díaz detona la red

Rocío Guirao Díaz disfrutó las cálidas temperaturas reinantes en Buenos Aires este viernes y cautivó a sus fans con una postal luciendo espléndida en bikini.

De espalda, con el pelo suelto, en el costado derecho del cuerpo de la modelo puede verse el gran tatuaje que llega hasta debajo de su cadera. En pocas, horas, la publicación superó los 15.000 likes y decenas de comentarios elogiosos.

Recordemos que Rocío optó por tomarse este complicado año con cierta tranquilidad. A comienzos de temporada, trabajó como panelista en Pampita Online, pero cuando comenzó la cuarentena culminó su participación.

“La realidad es que este año yo arranqué en el ciclo, una semana o diez días antes de la pandemia. Después cortamos y para volver, la oferta estuvo pero a mi no me cerró. Yo estoy trabajando con el contenido de muchas marcas desde casa y me rinde más. No me gusta hablar de plata pero me convenía quedarme en casa, me rinde más”, aseguró.

Además, contó que hizo la cuarentena con su mamá, por lo que no quiso exponerla al salir de su casa e ir a un lugar donde hay más riesgo de contagio.