Estremecedor testimonio de Mónica Gutiérrez: dos hombres armados la acosaron

Mónica Gutiérrez fue entrevistada en el programa LAM y se refirió al brutal ataque que sufrió la bailarina Julieta Antón. "Ser mujer puede ser un factor de riesgo y sobre todo ser mujer expuesta, que sale en los medios", afirmó la periodista.

Luego se refirió a episodios que le tocó atravesar en experiencia propia: "A mí también me pasó, y eso que nunca mostré el cuerpo, no porque no me considere sexy sino porque hago otro trabajo. En dos oportunidades tuve episodios severos de obsesiones. Eran dos varones que me iban a buscar armados al canal, uno a la BBC y otro a ATC. Es gente que, quizá, te ve en la pantalla y se hace alguna película. Esto vale para mujeres y varones. Eran personas muy bien vestidos, con traje. Uno me decía 'Rosarito' y una vez lo encontré en la redacción de ATC, no sé cómo entró. Y le vieron un arma debajo del traje".

Con respecto a la formación que les dio a sus hijas, remarcó: "Les decía que nadie podía tocarles su cuerpito, que es de ellas. Y ya lo hacía mientras les cambiaba los pañales. A mis hijas les gusta usar ropa sexy, pero si tienen que tomar un taxi se ponen un chal encima. Tienen conciencia de lo que pueden generar y se autoprotegen. Y son muy feministas. Es muy lindo que te digan un piropo, pero no una grosería".

La conductora también se refirió al debate por el aborto legal, seguro y gratuito: "Están dadas las condiciones para que salga la ley y Vilma Ibarra seguramente le va a impulsar mucho. El debate está hecho y creo que la ley puede salir pronto. Las mujeres necesitan ser revalidadas con leyes de este tipo. Me tocó trabajar en los años '80, cuando salíamos de la dictadura y había que cambiar muchas leyes. Yo milito el feminismo desde que nací porque mi mamá me hablaba".